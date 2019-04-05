Руководитель Вилейского райагросервиса похитил запчасти на Br9 тыс.

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Вилейского райагросервиса похитил запчасти для техники на сумму более Br9 тыс., возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ОАО "Вилейский райагросервис". Руководитель похитил запасные части к сельскохозяйственной технике, которая была приобретена за счет средств местного бюджета", - рассказали в ведомстве.
Рабочие группы, созданные в каждом милицейском подразделении страны, ежедневно проверяют условия хранения товарно-материальных ценностей. Под контролем и качество выполнения должностных обязанностей работниками сельхозорганизаций.
С начала марта зафиксировано и пресечено почти 70 фактов допуска к управлению сельхозтехникой нетрезвых водителей и не имеющих прав. Составлено более 260 протоколов за мелкое хищение, выявлено свыше 30 фактов незаконного обращения топлива.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.4 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.138 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.268 BYN
|3.28 BYN