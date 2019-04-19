Руководителей Гродненского облпотребобщества и филиала "Белкоопстрах" задержали за взятки

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателя правления Гродненского областного потребительского общества и директора гродненского филиала СООО "Белкоопстрах" задержали с поличным при получении взятки, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Руководители госпредприятий получали незаконные вознаграждения от представителя строительной компании. Злоумышленников задержали после получения очередных взяток", - проинформировали в МВД.

Установлено, что они выстроили и на системной основе реализовывали схему получения взяток, в том числе с участием посредников. Брали деньги за беспрепятственное оформление страховых случаев на объектах облпотребобщества, денежных выплат по ним, а также за заключение договоров на строительно-монтажные работы и обеспечение их оплаты.

Председатель правления облпотребобщества за оперативные и своевременные платежи по оказываемым коммерческой структурой услугам, а также за благоприятное решение иных вопросов, входящих в его компетенцию, включая непосредственное заключение договора подряда, брал от бизнесмена незаконные вознаграждения - порядка 3% от стоимости выполненных работ.

В отношении руководителей облпотребобщества и областного филиала СООО "Белкоопстрах" возбуждены уголовные дела по ст.430 УК (получение взятки), а в отношении их коммерческого партнера - по ст.431 УК (дача взятки).

Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.-0-