Начальник структурного подразделения ОАО "МАПИД" задержан за взятки

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Борисовского РУВД задержали начальника жилищно-коммунального управления крупнейшего в стране строительного предприятия ОАО "МАПИД" за получение взяток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Было установлено, что он систематически получал денежные средства от руководителей субъектов хозяйствования, привлекаемых для строительных работ и услуг на объектах предприятия. С 2017 по 2018 год начальник структурного подразделения ОАО "МАПИД" получил взяток на сумму свыше $20 тыс., рассказали в пресс-службе.

Незаконное вознаграждение полагалось за организацию и проведение закупок товаров, работ и услуг. "Руководитель, являясь председателем тендерной комиссии, лоббировал интересы конкретных субъектов хозяйствования и тем самым обеспечивал гарантированную победу определенной организации. Вознаграждение зависело от суммы сделки, исходя из 10% выполненных объемов работ", - пояснили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки) УК.-0-