Начальник структурного подразделения ОАО "МАПИД" задержан за взятки

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Борисовского РУВД задержали начальника жилищно-коммунального управления крупнейшего в стране строительного предприятия ОАО "МАПИД" за получение взяток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Было установлено, что он систематически получал денежные средства от руководителей субъектов хозяйствования, привлекаемых для строительных работ и услуг на объектах предприятия. С 2017 по 2018 год начальник структурного подразделения ОАО "МАПИД" получил взяток на сумму свыше $20 тыс., рассказали в пресс-службе.
Незаконное вознаграждение полагалось за организацию и проведение закупок товаров, работ и услуг. "Руководитель, являясь председателем тендерной комиссии, лоббировал интересы конкретных субъектов хозяйствования и тем самым обеспечивал гарантированную победу определенной организации. Вознаграждение зависело от суммы сделки, исходя из 10% выполненных объемов работ", - пояснили в УВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки) УК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.363 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.0957 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2717 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN