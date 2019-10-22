Руководители "Белгоспищепрома" и "Минск Кристалл" лишились должностей за провалы в борьбе с коррупцией

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло и генеральный директор ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" Станислав Иодис 21 и 22 октября соответственно освобождены от занимаемых должностей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Здесь также подтвердили, что на ряде предприятий, входящих в систему концернов "Белгоспищепром" и "Белнефтехим", правоохранительными органами были выявлены факты коррупционной деятельности. "В связи с этим в таких организациях, как ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", ОАО "Пинский винодельческий завод", а также в ОАО "Химремонт" были уволены по различным основаниям в общей сложности семь работников, занимающих различные руководящие должности", - проинформировали в пресс-службе.

Подробности коррупционных схем в алкогольной отрасли, которые носили системный характер, сообщили БЕЛТА в КГБ. Так, учредители фирм "Эталон-Маркет" и "Финикон", предлагая взятки, лоббировали свои интересы по поставке оборудования, препаратов и других компонентов для государственных заводов. Размер "вознаграждений" зависел от сумм контрактов и составлял от $500 до 15 тыс. евро.

Участники противоправной схемы предпринимали повышенные меры безопасности из-за ведущейся в стране на всех уровнях борьбы с коррупцией. Однако ответственности избежать не удалось.

В широкую коррупционную схему были вовлечены госпредприятия различных регионов, поэтому оперативники одновременно работали в Минской и Витебской областях. В результате при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий алкогольной отрасли, причем у одного из них во время следственных действий изъято $75 тыс. Задержанные дали признательные показания и сотрудничают со следствием, семеро стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по ст. 430 (получение взятки) УК. В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-