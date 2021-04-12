Руководителя светлогорской строительной организации задержали за взятку

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Минске по подозрению в получении взятки задержан руководитель строительной организации Светлогорска, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

36-летнего руководителя сотрудники УВД Гомельского облисполкома задержали 9 апреля в офисе одной из столичных частных фирм. Фигурант получил от представителя ООО в качестве взятки $200.

Предполагалось, что в будущем он должен был организовать закупку у коммерческого предприятия товаров и их своевременную оплату.

Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Руководитель заключен под стражу.-0-