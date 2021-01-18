Рыбак на Припяти провалился под лед - его спасли

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре на Припяти рыбак провалился под лед, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 16 января около 16.55. Как установлено, мужчина 1976 года рождения рыбачил на реке и провалился под лед. Сам выбраться не смог и стал просить о помощи. На крик отозвался находившийся неподалеку мужчина 1980 года рождения. При помощи подручных средств он помог провалившемуся выбраться из ледяной воды.

Прибывшие работники МЧС вместе с работниками ОСВОДа до приезда бригады скорой медицинской помощи помогали обогреть спасенного. Работники скорой медицинской помощи осмотрели мужчину, с общим переохлаждением его госпитализировали.-0-

В Дрогичинском районе рыбак провалился под лед