Рыбак провалился под лед на Днепре в Речицком районе

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе рыбак провалился под лед на Днепре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.

Инцидент произошел сегодня на старом русле реки Днепр вблизи деревни Красный Мост. Около 10.40 рыбаки сообщили в МЧС, что мужчина шел по льду и на их глазах провалился в реку. Рыбаки пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но не смогли из-за тонкого льда.

К месту происшествия прибыла маневренно-поисковая группа Гомельской областной организации ОСВОД. Для поиска используется аэролодка "Пиранья". Поиски продолжаются.-0-