Рыбак утонул в Городокском районе

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Городокском районе утонул 70-летний рыбак, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла на озере Чернясто. Сообщение об утонувшем спасателям поступило в 10.36. Им оказался мужчина 1951 года рождения, достали его тело из воды работники ОСВОД. Подразделения МЧС не привлекались.
Сегодня после появления первого тонкого льда в Витебской области троих рыбаков удалось спасти в Лепельском районе. Одного на озере Щибот достали сотрудники МЧС, еще двоих тонувших спасли на озере Боровно очевидцы. После осмотра медиками горе-рыбаков госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".
МЧС в очередной раз напоминает, что выходить на тонкий лед смертельно опасно. Первые морозы еще не сковали водоемы льдом так, чтобы на них рыбачить.-0-