Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. На водохранилище в Барановичском районе во время рыбалки погиб 55-летний житель Слонима, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.
Двое товарищей 31 мая приехали порыбачить в соседний район. Днем 2 июня они упаковали свои вещи и уже собирались возвращаться домой, когда один из них заметил, что забыл в воде специальное приспособление для карповой рыбалки. Расстояние примерно в 150-200 м он решил преодолеть вплавь. Когда мужчина доплыл до нужного места, то пропал из виду. Друг поспешил на помощь, но найти его не сумел. К поиску пропавшего присоединились сотрудники милиции и ОСВОД. В тот же день тело мужчины было обнаружено.
Официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк добавил, что по этому факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Брестской области с начала года на водоемах погибли 17 человек (один из них ребенок), спасены четверо. С начала купального сезона в регионе утонули четыре человека.-0-
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