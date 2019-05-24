В Кобринском районе в реке обнаружили тело рыбака

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реке в Кобринском районе обнаружено тело мужчины, проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Тело 60-летнего жителя Кобринского района было обнаружено 23 мая в реке Мухавец вблизи деревни Черевачицы. "Мужчина в этот день на берегу ловил рыбу. Днем он перестал выходить на связь с родственниками, которые направились его искать и обнаружили тело в воде", - рассказали в СК.
По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия выясняются.-0-
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