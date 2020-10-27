Рыболовецкая бригада пыталась похитить 133 кг рыбы в Березовском районе

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе госинспекторы пресекли незаконное присвоение крупной партии рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Инцидент произошел в агрогородке Спорово. Рыболовецкая бригада ОАО "Селец" из 7 человек вела промысловый лов рыбы на озере Черное. По окончании работы часть бригады уехала на автомобиле. По дороге их остановили сотрудники Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, ОБЭП и ГАИ РОВД.

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

В багажнике легковушки находилось 133 кг рыбы. Стоимость незаконного улова составила Br428.

По факту незаконного присвоения рыбы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 (присвоение имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-