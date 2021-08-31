С начала лета правоохранителям Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала лета в милицию Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу, 7 из которых до сих пор находятся в розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

"На каждое такое поисковое мероприятие привлекается большое количество людей и техники. Кто-то спустя 2-3 часа находит дорогу к дому сам, а кого-то приходится искать - лес прочесывают и спасатели, и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, людей, страдающих гипертонической болезнью, психическими расстройствами и имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также у несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Впрочем, заблудиться может каждый", - отметили в пресс-службе.

В УВД рассказали, что перед походом в лес необходимо информировать об этом родственников, соседей, друзей. "Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. Если человек не вернулся домой в назначенное время и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо безотлагательно известить работников милиции, а не пытаться продолжать поиски своими силами. В такой ситуации дорог каждый час", - подчеркнули в ведомстве.

"Необходимо также тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть сотовый телефон, возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Перед походом за грибами рекомендуется надеть на шею свисток, ведь он может оказаться надежнее телефона. Можно загрузить в свой телефон специальную навигационную программу, чтобы была возможность ориентироваться на местности", - добавили в УВД.

В ведомстве напомнили, что каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт и йод, набор спичек в водонепроницаемой упаковке или зажигалку, дождевик, небольшой запас денег. Одежду рекомендуется выбирать ярких тонов - камуфляжная форма, старые куртки, которые надевают грибники, усложняют поиски пропавших, поскольку они сливаются с деревьями.

Специалисты советуют не поддаваться панике, если вы заблудились. "Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили - ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Найдя ориентир, держитесь его и никуда не сворачивайте. Если выйдете к воде, идите вниз по течению - вы можете встретить рыбаков или выйти к населенному пункту. Также никогда не переходите водоем, ручей, реку и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону", - продолжили в ведомстве.

Сориентироваться можно и по звуку: шум трактора слышен за 3 км, лай собаки - за два, идущий поезд - в пределах 10 км. Также очень важно брать с собой в поход достаточное количество еды, теплые вещи, нож, компас и удобную обувь.

"Если вы поняли, что придется заночевать в лесу, лучше не паниковать и до наступления сумерек подготовить место для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. В борьбе с холодом может помочь лист газеты, помещенный под одежду - он уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду, - обратили внимание в УВД. - Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо: повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, разожгите костер, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание. Постарайтесь крепко не уснуть - возможно, к вам уже идет помощь, а вы ее во сне не услышите".-0-