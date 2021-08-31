Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 31 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:32 Минобороны Беларуси и делегация Вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества Общество
16:19 В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку Происшествия
16:11 Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по наукам о Земле Общество
16:08 С начала лета правоохранителям Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу Происшествия
16:07 В Минске подросток похитил $2 тыс. у родителей приятеля Происшествия
16:03 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии получили свыше Br260 млн чистой прибыли Регионы
16:03 В Беларуси к сентябрю усилили 4G-связь почти в 50 городах Беларуси Технологии
15:53 В Минске на ул.Ольшевского нашли малыша Происшествия
15:53 В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 В мире
15:40 Первый в области специализированный зал для индор-хоккея открыли в Гродно Регионы
15:33 МЧС проведет 1-10 сентября акцию "Единый день безопасности" Общество
15:30 Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви Общество
15:25 Белорусские банки в I полугодии более чем в 2 раза увеличили благотворительную помощь Общество
15:20 Более Br102 тыс. выделил профсоюз медиков Гомельской области на подготовку детей к школе Регионы
15:11 Минчанин за 10 лет похитил имущество из 36 гаражей Происшествия
15:01 От лимонной кислоты до яблочной кожуры. Пять народных способов отчистить чайник Ссылки на БелТА Плюс
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026 Общество
14:51 Ректор БНТУ заявил о популярности у иностранных студентов совместных образовательных программ Общество
14:50 В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы Общество
14:48 Как демократия стала оружием - комментарий Политика
14:44 В Литве при монтаже колючей проволоки на границе с Беларусью погиб пожарный В мире
14:33 Новым президентом Эстонии стал Алар Карис В мире
14:32 Нетрезвый мозырянин оказал сопротивление милиции - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:31 ФОТОФАКТ: В Лошице готовится к открытию новая школа Регионы
14:27 Творческие коллективы 25 национальностей примут участие в открытии фестиваля национальных культур в Минске Культура
14:26 ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан В мире
14:25 День знаний в столичной подземке: о правилах безопасности пассажирам напомнил Метрович Регионы
14:12 Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу Общество
14:07 Крупную партию запрещенной к продаже "незамерзайки" выявили в Осиповичах Регионы
13:53 Минлесхоз разрабатывает проект по экологическому образованию детей Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
31 августа 2021, 16:08

С начала лета правоохранителям Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала лета в милицию Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу, 7 из которых до сих пор находятся в розыске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

"На каждое такое поисковое мероприятие привлекается большое количество людей и техники. Кто-то спустя 2-3 часа находит дорогу к дому сам, а кого-то приходится искать - лес прочесывают и спасатели, и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, людей, страдающих гипертонической болезнью, психическими расстройствами и имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также у несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Впрочем, заблудиться может каждый", - отметили в пресс-службе.

В УВД рассказали, что перед походом в лес необходимо информировать об этом родственников, соседей, друзей. "Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. Если человек не вернулся домой в назначенное время и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо безотлагательно известить работников милиции, а не пытаться продолжать поиски своими силами. В такой ситуации дорог каждый час", - подчеркнули в ведомстве.

"Необходимо также тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть сотовый телефон, возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Перед походом за грибами рекомендуется надеть на шею свисток, ведь он может оказаться надежнее телефона. Можно загрузить в свой телефон специальную навигационную программу, чтобы была возможность ориентироваться на местности", - добавили в УВД.

В ведомстве напомнили, что каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт и йод, набор спичек в водонепроницаемой упаковке или зажигалку, дождевик, небольшой запас денег. Одежду рекомендуется выбирать ярких тонов - камуфляжная форма, старые куртки, которые надевают грибники, усложняют поиски пропавших, поскольку они сливаются с деревьями.

Специалисты советуют не поддаваться панике, если вы заблудились. "Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили - ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Найдя ориентир, держитесь его и никуда не сворачивайте. Если выйдете к воде, идите вниз по течению - вы можете встретить рыбаков или выйти к населенному пункту. Также никогда не переходите водоем, ручей, реку и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону", - продолжили в ведомстве.

Сориентироваться можно и по звуку: шум трактора слышен за 3 км, лай собаки - за два, идущий поезд - в пределах 10 км. Также очень важно брать с собой в поход достаточное количество еды, теплые вещи, нож, компас и удобную обувь.

"Если вы поняли, что придется заночевать в лесу, лучше не паниковать и до наступления сумерек подготовить место для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. В борьбе с холодом может помочь лист газеты, помещенный под одежду - он уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду, - обратили внимание в УВД. - Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо: повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, разожгите костер, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание. Постарайтесь крепко не уснуть - возможно, к вам уже идет помощь, а вы ее во сне не услышите".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область МВД
Новости рубрики Происшествия
Фото Гродненского областного управления МЧС В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку
Фото из архива В Минске подросток похитил $2 тыс. у родителей приятеля
Фото из архива В Минске на ул.Ольшевского нашли малыша
Фото из архива СК Минчанин за 10 лет похитил имущество из 36 гаражей
Фото из архива Нетрезвый мозырянин оказал сопротивление милиции - возбуждено уголовное дело
Фото из архива Правоохранители изъяли у бобруйчанина более 500 л спиртосодержащей жидкости
Главное
Во время встречи "Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК
Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко
Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы
Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
В Беларуси приняты меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 сентября
Семашко: в программах интеграции остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа
Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу
ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026
Как демократия стала оружием - комментарий
Экспорт белорусских компьютерных услуг в I полугодии вырос почти до $1,5 млрд
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
При получении белорусского ВНЖ или гражданства россияне смогут не менять водительские права - депутат
Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов
Застройщикам дали право возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.