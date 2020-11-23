С ноября телефонные мошенники украли у жителей Гродненской области более Br160 тыс.

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала ноября телефонные мошенники под видом служб техподдержки украли у жителей Гродненской области более Br160 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Злоумышленники используют следующую схему. "Держателю карты сообщают, что с его карт-счета была зафиксирована попытка снятия денег. Благо это успели заметить, и средства переведены на резервный счет. Но там они долго храниться не могут, поэтому их нужно срочно вернуть обратно на карту. Для этого просят сообщить все необходимые реквизиты", - рассказали в милиции.

Благодаря такой схеме только с начала ноября мошенники украли у жителей области свыше Br160 тыс. Зафиксировано 248 подобных случаев. Среди пострадавших - люди разного возраста.

"Реквизиты банковской карты ни в коем случае нельзя передавать посторонним. Расскажите о подобных случаях своим пожилым родственникам, ведь они могут даже не подозревать об опасности. Помните, сотрудники банка не имеют права узнавать у вас информацию, касающуюся реквизитов платежной карты", - отметили в милиции.

По всем случаям интернет-мошенничества правоохранители проводят проверку.-0-