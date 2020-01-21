Самогонный аппарат и 2,2 тыс. л браги обнаружили в Беловежской пуще

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском и Островецком районах правоохранители ликвидировали мини-заводы по производству самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Свислочского РОВД 19 января проводили рейд. Вблизи деревни Студеники в национальном парке "Беловежская пуща" был обнаружен самогонный аппарат и 2,2 тыс. л самогонной браги. Полуфабрикат и сам аппарат уничтожены. Сейчас устанавливается личность того, кто наладил производство.

Также устанавливается владелец браги из Островецкого района. Во время рейда в лесу около хутора Литвяны были обнаружены металлические емкости с более чем 1,2 тыс. л полуфабриката для производства самогона. На месте нашли части самогонного аппарата.-0-