Сбежавшего из Печей солдата задержали

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военной комендатурой задержан военнослужащий, самовольно оставивший часть. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"Рядовой Александр Невмержицкий был задержан сегодня около 11.00 в поселке Дорожный Смолевичского района представителями Борисовской военной комендатуры. По предварительным данным, самовольное оставление части не связано с какими-либо противоправными действиями в отношении данного военнослужащего", - проинформировали в ведомстве. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования уголовного дела, возбужденного командиром воинской части по ст.445 УК (самовольное оставление части или места службы).

Как сообщалось, 18-летний солдат 19 марта ушел в самовольную отлучку из 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 22 марта - уголовное преследование осуществляется, если военнослужащий отсутствует более двух суток. Парень сбежал без оружия. С 19 марта были организованы его поиски.-0-