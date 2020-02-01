Сбежавшую с мужчиной 17-летнюю девушку нашли в Гродненском районе

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Верхнедвинского РОВД установили местонахождение несовершеннолетней Яны Давыденок, которая пропала в июне 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Девушка уехала в неизвестном направлении с мужчиной, который старше ее на 30 лет. 30 января пару обнаружили в агрогородке Озеры Гродненской области.

После распространения в СМИ видеообращения матери Яны в правоохранительные органы стали поступать звонки от людей, видевших похожую девушку в различных населенных пунктах. Детально проверялась каждая информация. Были отработаны Полоцк, Новополоцк, Минск. В дальнейшем оперативникам стало известно, что пара на попутках добралась до Гродно. Полученные сведения привели сотрудников розыска в агрогородок Озеры Гродненского района. Именно там и были обнаружены беглецы. Пара проживала в постройке у пожилой женщины с конца лета. Со слов девушки, средствами к существованию были случайные заработки.

Несовершеннолетняя передана законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители выражают благодарность всем, кто способствовал распространению информации о розыске девушки.-0-