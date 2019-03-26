Сбившему насмерть ребенка водителю автобуса в Чашникском районе предъявлено обвинение

26 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Водителю автобуса, который сбил насмерть пятилетнего мальчика в Чашникском районе, предъявлено обвинение, по уголовному делу проходит помощник воспитателя, сопровождавшая группу детей. Об этом в эфире радиостанции "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, водитель автобуса высадил детей и начал движение задним ходом, не убедившись в том, что его действия не создадут препятствий для участников дорожного движения. Он не прибегнул к помощи других лиц, которые могли бы предупредить его, что позади автобуса находится ребенок. Кроме того, он нарушил ПДД - разворот и движение задним ходом на остановках запрещено. "Следователи предъявили водителю обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть по неосторожности. К мужчине применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала Юлия Гончарова. - В рамках уголовного дела привлечена в том числе помощник воспитателя детского сада". По инструкции она должна была, в частности, обеспечить безопасную посадку-высадку детей из автобуса, проследить, чтобы малыши не выбегали на дорогу.

Официальный представитель СК привела статистику по количеству уголовных дел, возбужденных по ст. 165 Уголовного кодекса "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". В 2018 году их было возбуждено шесть, два были прекращены в связи с деятельным раскаянием фигурантов. В 2019 году таких дел возбуждено три, в том числе по факту ДТП в Чашникском районе.

ДТП произошло в ноябре 2018 года в деревне Заборье. Водитель автобуса вез детей из школы и сада. В районе остановки он наехал на вышедшего из автобуса пятилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. В автобусе находились 11 детей и двое сопровождающих. На остановке семь ребят вышли. По словам водителя, в какой-то момент он заметил, что наехал на одного из них. Пояснить, как именно это произошло, мужчина не смог. Его водительский стаж - 39 лет. Перед выездом мужчина прошел предрейсовый контроль (медицинское освидетельствование и инструктаж). Все необходимые документы на автобус в порядке, транспорт исправен. В тот же день автобус прошел плановый техосмотр. Кроме того, водителя проинструктировали сотрудники ГАИ об особенностях вождения при перевозке детей.-0-