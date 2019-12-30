Сбивший двух девочек в Полоцке пьяный водитель ехал на неисправном авто

30 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пьяного бесправника, сбившего двух девочек-подростков в Полоцке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла вечером 21 сентября. Водитель Alfa Romeo при приближении к перекрестку решил обогнать движущийся перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота. При этом мужчина выехал на левую по ходу его движения обочину, где в районе дома №30 по улице Бабушкина сбил находившихся на обочине двух 14-летних девочек. Одна из них позднее скончалась в больнице. На момент происшествия парень был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения - содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,19 промилле.

По данным следствия, машина, на которой ехал 26-летний мужчина, была технически неисправна. В автомобиле была разгерметизирована рабочая тормозная система, о чем парень знал.

"Проведен следственный эксперимент, собраны характеризующие материалы в отношении участников ДТП. Допрошены потерпевшие, обвиняемый, а также свидетели. По результатам экспертных исследований ГКСЭ, приобщенных к материалам уголовного дела, скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла не менее 100 км/ч", - отметила Оксана Лазько.

Виновник ДТП обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения). Ранее несудимый мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. -0-