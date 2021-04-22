Сел за руль после литра виски: в Гродно задержали водителя с 3 промилле

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22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно благодаря звонку очевидца задержали пьяного водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Инцидент произошел на улице Пушкина в Гродно. Местный житель обратил внимание на "Ауди", которая выехала на газон. Водитель авто по внешнему виду был пьян. Приехавшие по вызову сотрудники ГАИ отстранили его от управления. "Подозрения подтвердились. Медицинское освидетельствование выявило более 3 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ. 22-летний водитель пояснил, что выпил литр виски, а потом решил завести автомобиль, чтобы подзарядить аккумулятор. В этот момент авто начало движение и выехало на газон. Сейчас молодому человеку грозит штраф в 200 базовых величин и лишение права управления сроком на 5 лет.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!