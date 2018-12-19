Сельский магазин горел в Барановичском районе

19 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе сегодня произошел пожар в сельском магазине. Продукция и имущество уничтожены, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Сообщение о пожаре в деревне Добрый Бор поступило в дежурную часть ГРОЧС в 5.15. По прибытии на место спасателей одноэтажное кирпичное здание магазина было полностью охвачено огнем. Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Стихия повредила кровлю на площади 40 кв.м, перекрытия, уничтожены имущество и продукция. Причина возгорания устанавливается.

Магазин принадлежит Барановичскому райпо.-0-