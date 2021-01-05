Семья с двумя детьми попала в ДТП в Ганцевичском районе

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе в дорожно-транспортное происшествие попал легковой автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Авария случилась вечером 4 января на автодороге Н7 Ганцевичи - Синявка. За рулем автомобиля "Рено" был 32-летний житель Барановичей. Он не учел состояние проезжей части, выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

Помимо водителя в салоне ехали его 25-летняя жена и двое детей. По счастливой случайности они не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения.

Водителя за нарушение правил дорожного движения привлекли к административной ответственности.

В ГАИ призвали водителей соблюдать безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние проезжей части. В Брестской области в ближайшее время прогнозируются снег и гололед.-0-