Сеносклад горел в Рогачевском районе

Фото Гомельского областного управления МЧС
27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре на сеноскладе в Рогачевском районе спасли 46 т сена, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре на сеноскладе в деревне Великая Крушиновка поступила в службу спасения 26 сентября в 17.52. Когда работники МЧС прибыли по указанному адресу, в рулонах под навесом горело сено.
Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. В результате происшествия повреждены 4 т сена.
Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог.-0-