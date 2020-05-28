Серийного похитителя велосипедов задержали в Минске

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД совместно с правоохранителями Октябрьского РОВД Минска задержали в столице серийного вора велосипедов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Им оказался 22-летний житель Барановичей. Последнее время молодой человек работал в одном из увеселительных заведений Минска. Потеряв работу, фигурант вернулся домой и решил получать доход криминальным путем. В течение нескольких дней он похищал из подъездов не пристегнутые жителями велосипеды. Четыре двухколесных транспортных средства на общую сумму более Br1 тыс. молодой человек на личной машине и поезде перевез в Минск. Там он также совершил несколько аналогичных краж.

Похищенное имущество молодой человек продавал по объявлениям через интернет, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

В УВД отметили, что кражи велосипедов зачастую происходят из-за беспечности самих владельцев. Сохранить имущество поможет соблюдение мер предосторожности. Не следует оставлять без присмотра велосипеды в местах общего пользования, крепить транспортное средство нужно к стационарным предметам при помощи специализированного замка, также можно использовать устройство блокировки колес.-0-