Серийные похитители велосипедов задержаны в Минске

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД столицы по подозрению в совершении серии краж велосипедов задержали двух мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержанными оказались столичные жители 30 и 31 года, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Установлено, что мужчины проникали в подъезды многоэтажек, где искали оставленные без присмотра велосипеды. С собой задержанные брали специальное приспособление, с помощью которого избавлялись от велосипедных тросов. Похищенные велосипеды реализовывали на торговых интернет-площадках, а также сдавали в столичные ломбарды", - рассказали в ГУВД.

В настоящее время известно о хищении задержанными девяти велосипедов на территории столицы и Минской области. Сумма ущерба составила около Br5 тыс.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за совершение краж.

"Напоминаем, что единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра. Лучшее место для хранения двухколесного транспортного средства - квартира", - добавили правоохранители.-0-