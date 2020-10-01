Серийных автоворов задержали в Барановичах

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Барановичского ГОВД задержали серийных автомобильных воров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию с заявлениями обратились четыре человека. Владельцы пояснили, что свои автомобили парковали у дома, а утром замечали пропажу вещей. "Днем злоумышленники искали подходящий транспорт, а по ночам воровали аккумуляторы, магнитолы и все ценное, что было в салоне. Похитители взламывали замки багажника и вскрывали капот", - рассказали о преступной схеме в УВД.

Камеры видеонаблюдения помогли милиционерам выйти на след подозреваемых. Ими оказались 19-летний горожанин и 18-летний житель Барановичского района. При их задержании в машине была обнаружена часть похищенного, остальное парни хранили в гараже. Украденные вещи они продавали, аккумулятор поставили на свой автомобиль.

Действиям фигурантов дали правовую оценку.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома