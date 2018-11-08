Серийный нарушитель ПДД сбил девушку на переходе в Гродно

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серийный нарушитель ПДД сбил девушку на пешеходном переходе в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с участием автомобиля БМВ, за рулем которого был молодой человек, произошла вечером 7 ноября на улице Тавлая. После ДТП девушку с многочисленными ранениями доставили в реанимационное отделение больницы.

Водитель более 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В том числе в прошлом году - дважды за непропуск пешеходов, в этом - четыре раза за превышение скорости.-0-