Серийный похититель велосипедов задержан в Минске

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Партизанского РУВД столицы задержали минчанина, который подозревается в серии краж велосипедов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Жильцы домов по улице Карвата обратились к сотрудникам милиции с просьбой оказать помощь в возврате их велосипедов, которые были похищены из подъездов. Похитителем оказался 28-летний минчанин, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение преступления против собственности.

Молодой человек жил неподалеку от улицы, где проживали потерпевшие. В подъезды многоквартирных домов подозреваемый проникал, набирая случайные цифры номеров квартир и представляясь соседом. Далее мужчина осматривал хранящиеся на площадке велосипеды, дергал запирающие устройства и, если они открывались, похищал транспортные средства. Со слов задержанного, по такой схеме он обошел около 4 подъездов многоэтажек, расположенных на улице Карвата. Всего на счету у мужчины - 5 эпизодов краж велосипедов.

Общая сумма ущерба составила более Br2,9 тыс. Материалы проверки по данным фактам переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-