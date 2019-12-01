Серийный вор из Дзержинска для маскировки менял номера на своем авто

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийный вор перед поездкой на кражу менял регистрационные знаки на машине. Номера числились за другим авто фигуранта. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Выйти на злоумышленника удалось 26 ноября. Минчанка сообщила о пропаже стройматериалов, инструмента и бытовой техники с дачи в Дзержинском районе.

"На месте происшествия оперативники обнаружили поврежденный стеклопакет, через который вор проник в дом, свежие следы обуви и автомобильных шин. Позже выяснилось, что таким же способом забрались и в баню на соседнем участке. Сыщики определили направление, по которому мог передвигаться подозреваемый. На маршруте оказалась камера видеонаблюдения. Запись с нее и помогла раскрыть преступление", - проинформировала Ольга Чемоданова.

В поле зрения оперативников попала Audi с номерами от другой иномарки. "Оказалось, оба автомобиля принадлежат ранее судимому 32-летнему жителю Дзержинска. Дома у него правоохранители обнаружили разыскиваемую Audi, однако уже на собственных номерах. Там же хранилось похищенное. Часть украденного он продал через интернет, потратив деньги на собственные нужды", - рассказала Ольга Чемоданова.

Мужчина задержан, он подозревается по пяти эпизодам хищения с общим ущербом около Br10 тыс. За кражи следователи возбудили уголовное дело, а сыщики проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.-0-