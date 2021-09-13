Шесть человек погибли в Беларуси за выходные в ДТП

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 22 учетных ДТП, в которых шесть человек погибли и 22 получили травмы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Установлены 172 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 376 водителей не имели права управления транспортным средством.
"Берегите себя и своих близких, не подвергайте необоснованному риску других участников дорожного движения", - отметили в МВД.-0-