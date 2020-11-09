Школьнику из Жабинки вынесен приговор за брошенный коктейль Молотова

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жабинковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД и незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Обвиняемый - 17-летний местный житель. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Как установлено, обвиняемый 11 августа этого года около 21.30 в городском парке приобрел стеклянную бутылку с зажигательной смесью. Через непродолжительное время, находясь у здания отделения РУП "Белпочта" в Жабинке, чтобы воспрепятствовать законной деятельности сотрудника Жабинковского РОВД, который охранял общественный порядок, подросток бросил в него эту бутылку. Предмет упал возле служебного автомобиля и воспламенился", - рассказали в прокуратуре.

При рассмотрении дела изучена личность несовершеннолетнего: учится в 11-м классе средней школы, живет в неполной многодетной семье, родители разведены. Ранее подросток не попадал в поле зрения правоохранителей. Он пояснил, что в тот день гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. Им овладели эмоции при большом скоплении людей. Желая помешать работе милиционеров, молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону служебного автомобиля и убежал. Когда узнал о задержании других людей по подозрению в данном противоправном деянии, он написал явку с повинной.

С учетом доказательств, представленных гособвинителем, суд Жабинковского района признал молодого человека виновным в инкриминированных ему деяниях. На основании ст.364 и ч.1 ст.295-3 УК суд назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-