Шли "гулять" с гранатой, пистолетом и ножом - виновных ждет суд

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, ночью 28 октября прошлого года при попытке совершения противоправных действий в отношении 34-летнего мужчины около одного из домов на проезде Голодеда в Минске были задержаны двое минчан 37 и 32 лет. Как удалось установить следователям, незадолго до случившегося, 25 октября, у потерпевшего произошел конфликт с мужчиной, перекрывшим движение на проезжей части. В тот день минчанин ехал на своем автомобиле BMW и, проезжая по улице Уборевича в Минске, увидел перед собой в полосе движения мужчину, который держал в руках различную символику и перекрывал движение", - рассказали в СК.

Водитель остановился, чтобы попросить нарушителя порядка уйти с дороги и пресечь противоправные действия. На замечание лицо, блокировавшее движение, отреагировало агрессивно, начался словесный конфликт, переросший в драку.

Очевидцы произошедшего снимали происходящее на камеру мобильного телефона, а спустя пару дней на различных интернет-ресурсах было размещено видео конфликта. После этого на радикальных Telegram-каналах появились полные анкетные данные водителя BMW, а также его семьи. Ему сразу стали поступать угрозы убийством, а также повреждением и уничтожением автомобиля.

Согласно материалам уголовного дела, трое мужчин, прочитав адрес места жительства водителя BMW, отправились к нему для совершения ряда противоправных действий. С целью конспирации злоумышленники поставили автомобиль, на котором приехали, в соседнем дворе и направились к дому потерпевшего. Однако двое были задержаны сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома, третьему удалось скрыться.

При обыске у одного из задержанных был изъят заряженный пневматический пистолет, у второго - нож, который, согласно заключению экспертизы, является холодным оружием. При осмотре их автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более 50 патронов калибра 9 мм.

Согласно заключению экспертов ГКСЭ, обнаруженная граната является боеприпасом ближнего боя, относится к категориям взрывных устройств и боеприпасов, предназначенных для поражения цели. При этом на ней обнаружен биологический материла одного из задержанных. Изначально обвиняемые говорили, что просто гуляли ночью по Заводскому району столицы. Однако позже один из них рассказал, что они прибыли к указанному дому целенаправленно для совершения противоправных действий.

Следователями допрошены потерпевший, обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. В ходе расследования изучены личности обвиняемых: 37-летний мужчина ранее был судим за уклонение от уплаты налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, а также более 80 раз привлекался к административной ответственности; 32-летний - ранее не судим.

На основании собранных по делу доказательств действия двух мужчин квалифицированы по ч.1 ст.13, ч.3 ст.339 (приготовление к совершению особо злостного хулиганства); ч.3 ст.295 (незаконное хранение боеприпасов); ч.1 ст.13, ч.2 ст.218 Уголовного кодекса.

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

В отношении лица, скрывшегося с места происшествия, материалы выделены в отдельное производство. Правоохранителями проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления его местонахождения.-0-