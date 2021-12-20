Штык к раритетному оружию изъяли у жителя Берестовицкого района

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У жителя Берестовицкого района изъяли французский штык к раритетному оружию. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Холодное оружие в доме местного жителя обнаружили сотрудники милиции во время проведения специальной программы. Мужчина пояснил, что штык - это подарок от умершего несколько лет назад отца. Предмет направили на экспертизу.

"Судебным экспертом установлено, что представленный на исследование предмет изготовлен путем внесения самодельных изменений в конструкцию экземпляра холодного оружия заводского изготовления - французского штыка образца 1874 года к винтовке системы Гра. Согласно выводам судебного эксперта, данный предмет является холодным оружием колюще-режущего действия", - рассказала Елена Мисюкевич.

По данному факту Берестовицким РОВД проводится проверка.-0-