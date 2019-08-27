СК назвал причины ДТП с лесовозом в Ружанах, где погибли бабушка и внучка

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела об опрокидывании лесовоза в Пружанском районе. Бревна из прицепа упали на двух женщин и ребенка. Погибли бабушка и ее внучка, пострадала мать девочки. СК назвал причины резонансного ДТП, сообщает БЕЛТА.

"По версии следствия, именно превышение скорости движения в совокупности с ненадлежащими расположением и креплением груза находится в причинной связи с совершенным ДТП и наступившими последствиями: смертью двух лиц и причинением телесных повреждений одному лицу", - проинформировали в СК. Так, по данным средства навигации, установленного в автомобиле, его скорость в момент происшествия составляла 50 км/час при максимально допустимой на этом участке дороги не более 40 км/час. "В ходе проведения автотехнической экспертизы установлено, что скорость, достаточная по условиям опрокидывания данного транспортного средства, составляет 47,8 км/час", - обратили внимание в СК.

ДТП произошло 17 февраля. В СК восстановили картину происшествия. Утром 63-летний водитель автомобиля МАЗ с прицепом в одном из лесничеств Пружанского района во время загрузки бревен ненадлежаще увязал груз, используя лишь два крепежных троса вместо положенных шести. Далее водитель направился по автомобильным дорогам общего пользования в направлении Ружан к месту разгрузки в городе Ивацевичи. Около 12.40, проезжая по ул. Коссовской в городском поселке, мужчина не учел особенности и состояние своего автомобиля, перевозимого груза. На закруглении участка дороги водитель применил неправильные приемы управления автомобилем. Это привело к опрокидыванию прицепа и разбросу бревен на обочину, где в этот момент находились две женщины с коляской.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения) УК. "На время следствия к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину мужчина признал в полном объеме, раскаялся. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - добавили в Следственном комитете.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала следовую картину. К материалам уголовного дела приобщены заключения судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз, которые проводили сотрудники ГКСЭ.-0-