СК: погибший житель Речицы находился в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотиков

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибший в новогоднюю ночь житель Речицы находился в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете. "Как сообщалось ранее, 31 декабря прошлого года сотрудниками милиции на остановке общественного транспорта в Речице был задержан 27-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно, приставал к прохожим и провоцировал конфликты, на замечания сотрудников правоохранительных органов реагировал агрессивно. Для разбирательств мужчину доставили в районный отдел внутренних дел, а затем по дороге на медицинское освидетельствование ему стало плохо. Несмотря на реанимационные мероприятия житель Речицы скончался в больнице", - рассказали в СК. Следователями по данному факту проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера - на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей. В настоящее время установлено, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,3 промилле. "Кроме того, при нем обнаружен пакетик с опасным наркотическим средством - марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. Аналогичное вещество обнаружено и в моче умершего. При осмотре его мобильного телефона обнаружена переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков. С учетом данной информации экспертами устанавливается наличие иных наркотических средств и психотропных веществ в его организме", - добавили в ведомстве. Следователи устанавливают круг общения умершего. Из имеющегося характеризующего материала установлено, что молодой человек являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!