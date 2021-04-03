СК проводит проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области проводит проверку по факту обращения жителей горпоселка Бешенковичи в медучреждения с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления водопроводной воды, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, в конце марта на одной из станций обезжелезивания Бешенковичей произошел инцидент, из-за которого состояние воды в водопроводных сетях ухудшилось.

Следователи осмотрели станцию обезжелезивания, изъяли необходимую документацию и оборудование, продолжаются опросы медиков и пострадавших.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.-0-