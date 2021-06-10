СК проводит проверку по факту утопления подростка в Верхнедвинском районе

10 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Верхнедвинский РОСК проводит проверку по факту утопления подростка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 9 июня двое ребят пошли купаться в водоем в деревне Антоново Верхнедвинского района. Когда 15-летний парень начал тонуть, его друг побежал звать взрослых на помощь. Подростка достали из воды, однако спасти не удалось.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.-0-