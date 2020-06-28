СК расследует причины гибели рабочих в кабельном колодце на пр.Дзержинского в Минске

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в кабельном колодце на проспекте Дзержинского, сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".

В настоящее время установлено, что работники строительной организации проводили работы по прокладке электрического кабеля через проезжую часть проспекта Дзержинского. Вечером 26 июня их обнаружили без сознания в кабельном колодце на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Клары Цеткин.

Двоих из них медикам спасти не удалось, их смерть констатировали на месте происшествия. Третий пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, ссадинами головы и плеча.

Сотрудники МЧС провели анализ воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено.

Кроме того, по факту гибели людей Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты начал специальное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организаций, не обеспечивших соблюдение требований законодательства об охране труда, приведших к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом.-0-

В Минске спасатели вытащили из кабельного колодца троих мужчин без сознания Позже медики констатировали смерть двоих из них. "По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы", - отметил Виталий Новицкий.