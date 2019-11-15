СК с начала года возбудил более 3,9 тыс. дел за незаконный оборот наркотиков

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет за январь-октябрь возбудил более 3,9 тыс. уголовных дел по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Об этом сообщил сегодня журналистам следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета Павел Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 10 месяцев этого года в подразделения Следственного комитета поступило 4204 сообщения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было 4351, их количество немного снизилось. Возбуждено за 10 месяцев этого года 3946 уголовных дел по ст.328 УК. В прошлом году за этот же период было 4093. Для Беларуси это значительное количество с учетом географических и территориальных особенностей, количества населения", - отметил Павел Заяц.

В основном такие преступления совершаются способом, когда организаторы, курьеры, закладчики, поставщики и другие лица не контактируют между собой, уточнил он.

Также по итогам 10 месяцев в суд направлено 1423 дела по ст.328 Уголовного кодекса. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года таких дел тоже стало меньше: тогда было 1605. В качестве обвиняемых привлекли 1870 человек, из них 28 несовершеннолетних.

Представитель СК добавил, что есть тенденция выявления преступлений, которые совершаются в составе организованных групп. Число обвиняемых по таким делам в этом году составило 63, в прошлом году за такой же период было 76.-0-