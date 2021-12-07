СК установил еще одного участника преступной организации "Супраціў"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по городу Минску в тесном взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД установил и задержал еще одного активного участника закрытого чата, являющегося структурным подразделением "Буслы ляцяць". Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Как сообщалось ранее, правоохранителями задержаны 36-летний и 43-летний мужчины, совершившие акт терроризма в отношении прокурорского работника.

"Следствием добыты доказательства, свидетельствующие о причастности указанных двух фигурантов и задержанного 32-летнего минчанина к повреждению автомобиля, принадлежащего судье одного из судов Минской области. В марте текущего года они облили краской кузов транспортного средства и пробили четыре колеса, после чего скрылись с места происшествия. Свои противоправные действия мужчины снимали на видео, которое в последствии опубликовали в Telegram-канале инициативы "Буслы ляцяць", входящей в неформальную организацию "Супраціў", признанную на территории Республики Беларусь террористической. Их целью было оказать воздействие на принятие решений должностным лицом, а также воспрепятствование его служебной деятельности путем повреждения принадлежащего имущества", - рассказали в УСК.

Как и в случае с сотрудником прокуратуры, адрес, контактные данные, марка имеющегося в собственности автомобиля, должность и место работы судьи незадолго до произошедшего были размещены в одном из экстремистских Telegram-каналов.

Задержанный минчанин работает таксистом и ранее не судим. В закрытый чат, также как и его подельники, вступил осенью 2020 года.

Его действия квалифицированы следствием по ч.2 ст.290-4 (участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности), ч.1 ст.359 (акт терроризма в отношении государственного деятеля) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следует отметить, что фигуранты познакомились незадолго до вступления в закрытый чат на дворовых чаепитиях.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-