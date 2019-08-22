СК в ближайшее время получит дополнительные данные по делам о рассылке ложных сообщений об опасности

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи в ближайшее время получат дополнительные данные по уголовным делам о рассылке ложных сообщений об опасности, сообщил сегодня журналистам начальник управления процессуального контроля управления СК по Минску Андрей Кожевников, передает корреспондент БЕЛТА.

По фактам ложных сообщений об опасности 19 августа были возбуждены три уголовных дела. "В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий. Уверен, что теми способами и методами, которыми мы владеем, в ближайшее время какие-то дополнительные данные по ним (уголовным делам по фактам ложных сообщениях об опасности. - Прим. БЕЛТА) будут получены, что нас продвинет в расследовании и установлении лиц, причастных к совершению преступления. Более подробных комментариев по расследованию сейчас давать не будем", - сказал Андрей Кожевников.

"Что касается вопроса сложности расследования, скажу, что данные уголовные дела расследуются так же, как дела других категорий. В том числе устанавливаются лица, совершившие преступления, - проинформировал Андрей Кожевников. - Работа ведется, сложности имеются только в плане длительности проведения необходимых следственных и процессуальных действий, которые зачастую связаны с вопросами международного сотрудничества, направлением поручений коллегам из других государств. Получение информации в настоящее время с учетом технических возможностей, в принципе, не является проблематичным".

По данным правоохранителей, рассылки ложных сообщений об опасности по электронной почте затронули не только Беларусь. Подобные случаи фиксировались в августе этого года и в Украине.

Как сообщалось, 19 августа Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 УК), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и Национального аэропорта Минск. В тот день были эвакуированы более 2 тыс. человек. На местах происшествий работали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не было обнаружено. После этого работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновилась.

С начала года Следственным комитетом возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При их расследовании установлены 14 человек, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.-0-