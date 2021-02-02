СК: во время уличных акций в Бресте 10-11 августа причинен ущерб на Br27 тыс.

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области продолжает расследование массовых беспорядков, произошедших в Бресте 10-11 августа 2020 года, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

"Участники несанкционированных массовых мероприятий в областном центре, нарушая общественный порядок, применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел. Для этого использовали палки, урны, тротуарную плитку, фрагменты скамеек и пиротехнические изделия. Кроме того, фигуранты уничтожали и повреждали имущество на центральных улицах города и возводили баррикады", - сказал Дмитрий Иванюк.

Во время уличных акций повреждены 11 автомобилей и один автобус УВД Брестского облисполкома, два автобуса автопарка, а также другое городское имущество. Причиненный ущерб оценили на сумму более Br27 тыс.

Следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. "Проведены осмотры места происшествия, изъятых в ходе него предметов, а также видеозаписей, размещенных в интернете и мобильных телефонах обвиняемых, благодаря чему детально установлены действия каждого из них. В отношении десяти человек уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд", - добавил официальный представитель УСК.

Речь идет о жителях Бреста, Брестского и Дрогичинского районов в возрасте от 17 до 45 лет. Семь из них заключены под стражу. Двое несовершеннолетних отданы под присмотр, еще один человек находится под подпиской о невыезде. Двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности.

За участие в массовых беспорядках грозит от трех до восьми лет лишения свободы.-0-