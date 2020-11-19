СК возбудил уголовное дело по факту гибели девушки в минском аквапарке

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту гибели 18-летней девушки в столичном аквапарке 14 ноября возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 УК (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила в программе "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, передает БЕЛТА.

"В настоящее время следователи опросили очевидцев и работников аквапарка, изучаются записи камер видеонаблюдения, изымается документация, регламентирующая работу объекта, а также документы о закупке и установке оборудования. Работа водного объекта, где произошла трагедия, по требованию Следственного комитета приостановлена", - отметила Юлия Гончарова.-0-