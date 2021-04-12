СК возбуждены уголовные дела в отношении Алексея Леончика и Андрея Стрижака

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минску.

По указанному уголовному делу обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных чч.1 и 2 ст.342 УК, признаны Андрей Александров и Ирина Злобина. В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ГУБОПиК МВД выявлены факты организации и передачи Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком посредством иных лиц денежных средств для последующего их использования в преступной деятельности Александрова и Злобиной. В дальнейшем эти денежные средства обвиняемые использовали для оплаты (как лично, так и через иных лиц) штрафов за совершенные иными лицами (участниками протестов) административные правонарушения, а также возмещения причиненного их противоправными действиями ущерба.

"Из материалов уголовного дела следует, что подобная преступная деятельность вышеуказанных лиц осуществлялась на системной основе. По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах. При этом Андрей Стрижак входит в состав так называемого координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Беларуси неконституционным путем, а также является сооснователем BY_help и BYSOL. Организация BYSOL занимается финансированием стачкомов предприятий, деструктивных дворовых сообществ, так называемых фондов медицинской, спортивной и культурной солидарности. Установлено, что объединения тесно взаимодействуют между собой", - рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско.

Кроме этого, в ходе следствия получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного УСК по городу Минску экстремистского формирования, созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов.

Действия Алексея Леончика и Андрея Стрижака квалифицированы следствием по: ч.2 ст.342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок); ст.361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) Уголовного кодекса.

УСК по городу Минску в отношении граждан Беларуси А.Стрижака и А.Леончика вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по всем вышеуказанным преступлениям. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Правоохранителями продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы.

"В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые дворовые чаты. Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы и активные участники будут нести ответственность по ст.3611 Уголовного кодекса. Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам. Не поддавайтесь на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах, задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - отметили в ведомстве.-0-