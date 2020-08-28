СК завершил расследование дела о хищении денег из банкоматов в Минске и Могилеве

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хищении с использованием компьютерной техники денежных средств из банкоматов в Могилеве и Минске, сообщили БЕЛТА в СК.

В мае милиционеры на улице Брикета в столице задержали 37-летнего минчанина при попытке хищения денег из банкомата. При обыске у него обнаружен ноутбук со специализированным программным обеспечением и похищенные Br1,4 тыс.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый ранее работал в одном из банков страны. Мужчина обслуживал банкоматы в различных регионах. Впоследствии, используя свои знания, он завладел деньгами банка. Установлено, что используя специализированное программное обеспечение, мужчина получал доступ к системе управления банкоматом, которая выгружала заданную им сумму.

Фото СК

При расследовании уголовного дела правоохранители выясняли его причастность к аналогичным случаям. Установлено, что таким же способом обвиняемый с ноября 2018 года по май 2020-го совершил пять преступлений в Минске и Могилеве. Всего минчанину удалось похитить более Br12 тыс. Совершая хищения, обвиняемый использовал перчатки.

Следователи изучили содержимое изъятой компьютерной техники, провели обыск по месту жительства минчанина. Допрошены свидетели. Изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах и на прилегающей территории.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.2 ст.212 (покушение на хищение путем использования компьютерной техники), ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК.

Применена мера пресечения в виде личного поручительства. Мужчина признал вину и раскаялся, ущерб возместил полностью. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Дело передано прокурору для направления в суд.-0-