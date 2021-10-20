СК завершил расследование дела о разглашении личных данных работниками "Белтелекома"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших работников РУП "Белтелеком", передавших администраторам экстремистских Telegram-каналов персональные и иные личные данные более чем 150 лиц, из числа руководителей и сотрудников различных правоохранительных органов, судей, журналистов, работников сферы образования и медицины, общественных деятелей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Следствием установлено, что 24-летний специалист по продажам и 35-летний инженер электросвязи данной организации воодушевились призывами деструктивных Telegram-каналов и, поверив в свою безнаказанность и анонимность, передавали для использования в деструктивных Telegram-каналах персональные и иные личные данные клиентов, к которым имели доступ. Стоит отметить, что работники организации неоднократно высказывали свое желание оказать содействие в преступной деятельности и инициативно выходили на контакт с администраторами каналов. В некоторых случаях они получали список, в котором могло находится 15-20 человек, после чего обрабатывали данные и отправляли администраторам итоговый вариант с конфиденциальной информацией на каждого человека из списка", - рассказала Юлия Гончарова.

Таким образом мужчины содействовали администраторам экстремистских Telegram-каналов в дискредитации действующей власти, разжигании социальной вражды и розни, необходимости совершения противоправных действий, применении насилия, высказывания угроз применения насилия, уничтожении и повреждения имущества, распространении клеветнических и оглашения иных сведений, которые гражданин желает сохранить в тайне, а также в деструктивном и противоправном воздействии на управленческую, правоохранительную деятельность государственных органов.

Следователями по уголовному делу допрошены обвиняемые, потерпевшие и свидетели. Проведены осмотры изъятой компьютерной техники, мобильных телефонов, интернет-ресурсов. Установлено, что один из обвиняемых получил за свою деятельность около $300. Расчет с ним осуществлялся в криптовалюте.

Мужчинам предъявлены окончательные обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 (пособничество умышленным действиям, направленным на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц); cт.198 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста); ч.2 ст.203-1 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина); ст.352 (неправомерное завладение компьютерной информацией); ч.6 ст.16 и ст.364 (пособничество насилию либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел); ч.6 ст.16 и ст.365 (пособничество вмешательству в деятельность сотрудника органов внутренних дел); ч.6 ст.16 и ст.366 (пособничество насилию либо угрозе в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг); ч.6 ст.16 и ст.389 (пособничество угрозе в отношении судьи или народного заседателя).

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Мера пресечения не изменялась. Обвиняемые находятся под стражей. -0-