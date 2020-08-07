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07 августа 2020, 11:23

СК завершил расследование дела о серии разбойных нападений в Минске и Минском районе

Фото СК
Фото СК

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая совершала кражи и разбойные нападения в Минске и Минском районе в 2014-2019 годах. На счету преступной группы - разбойное нападение на ювелирный магазин "Яхонт" в Минске, совершенное в августа минувшего года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Следователи совместно с сотрудниками МВД проделали масштабную работу по сбору вещественных доказательств, получению значимой информации. "Проведены сотни следственных действий, направленных на установление причастных лиц. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 37 и 38 лет, а также 44-летний мужчина, который причастен к совершению иных эпизодов противоправной деятельности. В отношении них с санкции прокурора была применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировала официальный представитель СК.

В ходе расследования осмотрены места происшествий, допрошены потерпевшие, свидетели и обвиняемые, с их участием проведены проверки показаний на месте. Исследованы записи камер видеонаблюдения из различных точек Минска и Минского района. Установлены маршруты передвижения обвиняемых. К материалам уголовного дела приобщены заключения более чем 90 экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Объектами исследования были предметы, изъятые на местах преступлений, похищенные ювелирные изделия, а также обнаруженные следы. В отношении каждого фигуранта собран характеризующий материал, согласно которому все трое мужчин являются безработными, а один из них ранее неоднократно судимым.

Проверка показаний на месте с участием обвиняемого
Проверка показаний на месте с участием обвиняемого

Установлено, что преступная деятельность мужчин носила продолжительный характер. Группу возглавлял 37-летний минчанин. Ее участникам в зависимости от роли инкриминируется совершение трех краж (одна из них в особо крупном размере) и пять разбойных нападений на частные дома и организации в Минске и Минском районе. По данным следствия, 37-летний минчанин 4 декабря 2014 года вместе с неустановленным человеком взломал входную дверь склада, арендованного индивидуальным предпринимателем в агрогородке Ждановичи Минского района. Отсюда был похищен сейф и деньги. Общий ущерб составил более Br43 тыс.

В дальнейшем он же с целью хищения имущества выбрал частный дом в Центральном районе Минска, за которым вел активное наблюдение с 2016 по 2019 год. Изучал обстановку, собирал и анализировал сведения о хозяине. Известен также факт общения с мужчиной, который проводил работы по благоустройству участка дома, от которого также получались интересующие сведения. При этом работник не знал о противоправных действиях собеседников. Однако реализовать преступный умысел не удалось. По аналогичной системе поиска и наблюдения за объектами мужчина вместе с 44-летним напарником совершили еще одно разбойное нападение на частный дом в Центральном районе столицы.

В декабре 2018 года обвиняемые создали организованную группу для совершения разбойных нападений на обеспеченных людей. В связи с этим приняли решение о необходимости вооружения. Таким образом была сформирована банда, в которой были четко распределены обязанности и роли ее участников. В состав был включен 38-летний житель Минского района."После создания вооруженной преступной группы, указанные лица с апреля по июль 2019 года совершили три разбойных нападения в Советском и Первомайском районах столицы, в том числе хищение боеприпасов. Завершающей точкой в их преступной деятельности стало нападение на ювелирный магазин "Яхонт" на ул.Киселева в Минске", - отметила Юлия Гончарова.

В ходе оперативных мероприятий и следственных действий со дна Свислочи было извлечено пишущее устройство с камер видеонаблюдения магазина "Яхонт". Мужчины забрали его во время разбойного нападения и выбросили в реку.

"Для реализации преступного умысла мужчины использовали газовое оружие и металлические монтировки. С их помощью наносили телесные повреждения собственникам жилища либо угрожали. Причиняя психологические и физические страдания потерпевшим, обвиняемые получали информацию о местонахождении денег и драгоценностей в доме. Во время нападений мужчины действовали согласно заранее разработанному плану, подготовленными орудиями и передвигались по проработанным маршрутам. В некоторых случаях использовали также пневматическое оружие, визуально схожее с пистолетом Макарова", - рассказала официальный представитель СК.

Пневматическое оружие и другие предметы, использовавшиеся при разбойных нападениях, один из обвиняемых выбросил в колодец во дворе дома матери. Эти вещественные доказательства были обнаружены и изъяты.

Пневматическое оружие, а также иные предметы, использовавшиеся при разбойных нападениях, один из обвиняемых выбросил в колодец во дворе дома матери
Пневматическое оружие, а также иные предметы, использовавшиеся при разбойных нападениях, один из обвиняемых выбросил в колодец во дворе дома матери

Общий ущерб составил более Br1,3 млн. Из ювелирного магазина "Яхонт" похищены ювелирные изделия и другое имущество на сумму Br1 176 056. В результате краж и разбойных нападений на частные дома похищено имущество на сумму Br147 688. Потерпевшими по уголовному делу признаны 15 человек, включая малолетних детей, которые находились в домах во время нападений банды.

Участникам вооруженной преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере), ч. 1 ст. 13, ч. 4 ст. 205 (приготовление к краже в особо крупном размере), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 205 (покушение на кражу), ч. 3 ст. 207 (разбой), ст. 286 (бандитизм), ч. 4 ст. 294 (хищение боеприпасов) УК.

Мера пресечения за время следствия не изменялась. Материалы переданы прокурору для направления в суд. В отношении неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство, в этой части расследование продолжается.-0-

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