СК завершил расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, обвиняемых в сбыте героина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Согласно материалам уголовного дела, участники преступной группы, входящей в состав международной преступной организации, с мая по ноябрь 2019 года организовали поставку особо опасного наркотического средства - героина - с территории Афганистана в страны ЕС через Беларусь.

"Руководитель организованной группы имел широкий спектр обязанностей: вовлечение в преступную деятельность новых лиц для увеличения объемов продаж и прибыли, создание в интересах преступной организации подчиненных организованных групп, распределение обязанностей между участниками, обучение различным приемам конспирации преступной деятельности, поиск способов незаконной перевозки наркотических средств. Остальные участники организованной группы неукоснительно исполняли поручения своих руководителей, искали потребителей, обеспечивали незаконную транспортировку, изготавливали тайники, осуществляли хранение, обеспечивали прикрытие для незаконных перевозок", - рассказали в СК.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что особо опасное наркотическое средство ввезли в Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Россию, после чего оно было размещено в одном из складских помещении на территории Заводского района Минска, где хранилось в тайнике - в стене бытовки. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 550 кг героина.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемых. В рамках предварительного расследования проведены осмотры мест происшествий, обыски, во время которых изъята мобильная и компьютерная техника. Ее содержимое тщательно проанализировано для установления всех обстоятельств преступной деятельности каждого из участников группы. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела экспертизы, проведенные специалистами ГКСЭ.

По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч.1 ст.285 и ч.4 ст.328 УК. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-