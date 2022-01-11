СК завершил расследование уголовного дела в отношении десяти радикальных анархистов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование масштабного уголовного дела, возбужденного по материалам ГУБОПиК МВД в отношении десяти радикалов анархистского движения, среди которых организаторы, руководители и иные участники. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Согласно материалам уголовного дела неустановленные лица при непосредственном участии троих обвиняемых, двух мужчин и девушки (31, 29 и 26 лет соответственно), с 2005 по 2020 год для осуществления преступной деятельности, создания условий для ее развития и поддержания объединили ряд организованных преступных групп, созданных в Республике Беларусь и других странах, в том числе широко известных радикальных групп анархического движения "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя", которые решением МВД признаны экстремистскими формированиями, их деятельность на территории Беларуси запрещена", - рассказали в УСК.

Эти группы также имели автономные ячейки в регионах со своими неформальными лидерами, для их противоправной деятельности формировались "общаки", был создан интернет-магазин по реализации на территории Беларуси, Украины и России экстремистской литературы, одежды и иной атрибутики. В свои ряды лидеры подбирали склонную к экстремизму молодежь, активных участников фанатского движения, подыскивали людей через соцсети, администрируемые ими экстремистские интернет-ресурсы и Telegram-каналы.

Все объединения вошли в состав международной преступной организации в качестве ее структурных подразделений, руководство которых до задержания осуществляли трое фигурантов уголовного дела с иными лицами, которые сейчас скрываются от следствия и активно предпринимают попытки продолжить преступную деятельность.

В организации четко распределены сферы влияния и территории, разработан план защиты и поддержки преступной деятельности, определены подчиненность участников и функции, направленные на систематическое осуществление противоправной деятельности, в том числе экстремистской.

Вся деятельность организации и входящих в ее состав структурных подразделений была направлена на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, разжигание иной социальной вражды и розни, организацию массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, распространение экстремистских материалов.

По месту жительства участников изъяты агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, медикаменты, дымовые гранаты, газовые баллончики, ножи, биты, квадрокоптеры, компьютерная техника и многое другое. В ходе изучения содержимого техники обнаружены видеозаписи, которые были размещены на администрируемых ими ресурсах.

Следует отметить, что 31-летний лидер уже был судим в 2011 году за участие в ряде радикальных акций на территории Минска совместно с Игорем Олиневичем, Николаем Дедком, Дмитрием Дубовским и иными представителями анархистского движения.

Следователи установили причастность 31-летнего мужчины и 26-летней девушки - руководителей преступной организации - к поджогу налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием коктейлей Молотова. По данным следствия, фигуранты были организаторами этого преступления. Для поджога они подыскали исполнителей и дали им конкретные указания по способу его совершения. Те в свою очередь зафиксировали свои преступные действия на видеозапись, которую отправили в качестве отчета организаторам.

Во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД следователи получили неопровержимые доказательства причастности еще двух участников преступной организации, один из которых 24-летний житель Бреста, к совершению злостного хулиганства возле здания ГУБОПиК в Бресте. Согласно материалам уголовного дела в июне 2016 года фигуранты бросили в здание дымовую шашку и скрылись с места происшествия. Совершение преступления они зафиксировали на видео и разместили на интернет-ресурсах и Telegram-каналах анархистской направленности, признанных на территории Беларуси экстремистскими.

Следствие добыло доказательства причастности фигурантов к повреждению в 2016-2020 годах баннеров с изображением правоохранителей, фасадов различных зданий, в том числе здания Белтелерадиокомпании, а также поджогу билборда в Ивацевичах. В мае 2018 года обвиняемые организовали и приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, перекрыв проезжую часть и блокировав движение транспорта в Бресте, аналогичные действия они совершили и в марте 2017.

Кроме того, через администрируемые ресурсы обвиняемые публично призывали к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, активному участию в массовых беспорядках в день проведения выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года и в последующие дни, распространяли информационные материалы, содержащие сведения о местах и времени сбора участников таких беспорядков, планах их действий и иные сведения по координации деятельности этих лиц, обучали методам противодействия представителям органов власти, а также совершали умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении находящихся на свободе и скрывающихся от правосудия на территории иностранных государств руководителей и участников преступной организации и ее структурных подразделений - 26-летнего Дмитрия Левчука, 24-летнего Артура Кондратовича, 29-летних Романа Халилова и Евгения Журавского, имеющих белорусское гражданство, а также неустановленных лиц. Ведется розыск этих фигурантов, установление и документирование иных эпизодов преступной деятельности.

Так, 29 сентября 2021 года Роман Халилов и Евгений Журавский совместно с другими лицами около посольства Беларуси в Республике Польша провели акцию протеста. Демонстрировали различные материалы, содержащие информацию, поддерживающую действия человека, убившего сотрудника КГБ, и сведения, заведомо направленные на разжигание социальной розни и вражды, а также героизирующие террористическую деятельность. Свои противоправные действия они запечатлели на фото и видео, а после разместили их и другие материалы на различных интернет-ресурсах, в том числе экстремистских Telegram-каналах, и на администрируемом участниками анархистского движения сайте.

Действия десяти фигурантов в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по ч.1, 2 ст.285 (создание преступной организации и участие в ней), ч.1, 2, 3 ст.293 (массовые беспорядки), ч.1, 3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества), ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ч.2, 3 ст.339 (хулиганство), ч.3 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества), ч.2 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), ч.1, 3 ст.361-1 (создание экстремистского формирования) УК. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время обвиняемые и их защитники завершили процедуру ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого составил более 160 томов. Принято решение о передаче дела прокурору для направления в суд.-0-