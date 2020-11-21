Склад горел на территории индустриального парка "Великий камень"

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Склад горел на территории индустриального парка в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"20 ноября в 5.02 поступило сообщение о пожаре в складском здании на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В помещении уничтожены воздушный котел и 300 л масла в пластиковой емкости объемом 1 куб.м, повреждены сэндвич-панели и имущество, закопчены соседнее помещение и имущество в нем", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-