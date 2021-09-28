Склад кокосовых латексированных листов горел в Пружанском районе

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе загорелся склад кокосовых латексированных листов, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел утром 27 сентября в деревне Оранчицы. Сообщение о загорании в складском здании спасателям поступило в 10.26. В помещении хранились кокосовые латексированные листы размером 180х360 см. Огонь повредил 2 т продукции. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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